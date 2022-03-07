Германия и Венгрия не поддерживают санкции в отношении российской энергетики

Детали

Энергетика была намеренно исключена из предыдущих раундов санкций, заявил Шольц, добавив, что российская энергетика имеет "чрезвычайно важное значение" для повседневной жизни их граждан.

Тем временем министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что его правительство не поддержит никаких санкций в отношении российской энергетики.

Он рассказал о существенных убытках, которые существующие санкции в отношении России нанесли экономике его страны.

"Те, кто требует расширения санкций, хотят, чтобы венгерский народ заплатил цену войны".

Дополнение

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении российской энергетики на пресс-конференции в понедельник, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что варианты, которые три недели назад казались немыслимыми, теперь хорошо обсуждаются.

"Мы должны подумать, как нам всем как можно быстрее избежать зависимости, зависимости от российских углеводородов, российской нефти и газа. Все так делают. Все находятся в том же путешествии. В одних странах это будет быстрее и проще, чем в других", - добавил он.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США работают со своими союзниками в Европе над изучением возможности запрета импорта российской нефти, чтобы еще больше наказать РФ.

Добавим

Последствия запрета на импорт российской нефти не повлияют на США, учитывая, что Россия составляет меньше 2% их общего импорта нефти.

ЕС зависит от России в обеспечении 40% своих потребностей в газе и около 27% импорта нефти.