Німеччина та Угорщина не підтримують санкції щодо російської енергетики

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59923 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 125131 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 151878 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 202847 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 196451 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184656 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157045 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118388 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110660 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 331847 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 51494 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 53732 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 43617 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 50087 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 45157 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 207185 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 331842 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 589763 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 531814 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 730816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58395 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99209 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126373 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148988 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162179 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Німеччина та Угорщина не підтримують санкції щодо російської енергетики

Німеччина та Угорщина не підтримують санкції щодо російської енергетики

Київ • УНН

 • 107158 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа не може забезпечити постачання енергоносіїв без імпорту з Росії. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Енергетика була навмисно виключена з попередніх раундів санкцій, заявив Шольц, додавши, що російська енергетика має "надзвичайно важливе значення" для повсякденного життя їхніх громадян.

Тим часом міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив, що його уряд не підтримає жодних санкцій щодо російської енергетики.

Він розповів про істотні збитки, які існуючі санкції щодо Росії завдали економіці його країни.

"Ті, хто вимагає розширення санкцій, хочуть, щоб угорський народ заплатив ціну війни".

Доповнення

Відповідаючи на запитання про можливі санкції щодо російської енергетики на пресконференції в понеділок, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що варіанти, які три тижні тому здавалися немислимими, тепер добре обговорюються.

"Ми повинні подумати, як нам усім якнайшвидше уникнути залежності, залежності від російських вуглеводнів, російської нафти і газу. Усі так роблять. Усі перебувають у тій самій подорожі. В одних країнах це буде швидше та простіше, ніж в інших", - додав він.

У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США працюють зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати РФ.

Додамо

Наслідки заборони на імпорт російської нафти не вплинуть на США, враховуючи, що Росія становить менше 2% їх загального імпорту нафти.

ЄС залежить від Росії у забезпеченні 40% своїх потреб у газі та близько 27% імпорту нафти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33