Німеччина та Угорщина не підтримують санкції щодо російської енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа не може забезпечити постачання енергоносіїв без імпорту з Росії. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
Енергетика була навмисно виключена з попередніх раундів санкцій, заявив Шольц, додавши, що російська енергетика має "надзвичайно важливе значення" для повсякденного життя їхніх громадян.
Тим часом міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив, що його уряд не підтримає жодних санкцій щодо російської енергетики.
Він розповів про істотні збитки, які існуючі санкції щодо Росії завдали економіці його країни.
"Ті, хто вимагає розширення санкцій, хочуть, щоб угорський народ заплатив ціну війни".
Доповнення
Відповідаючи на запитання про можливі санкції щодо російської енергетики на пресконференції в понеділок, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що варіанти, які три тижні тому здавалися немислимими, тепер добре обговорюються.
"Ми повинні подумати, як нам усім якнайшвидше уникнути залежності, залежності від російських вуглеводнів, російської нафти і газу. Усі так роблять. Усі перебувають у тій самій подорожі. В одних країнах це буде швидше та простіше, ніж в інших", - додав він.
У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США працюють зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати РФ.
Додамо
Наслідки заборони на імпорт російської нафти не вплинуть на США, враховуючи, що Росія становить менше 2% їх загального імпорту нафти.
ЄС залежить від Росії у забезпеченні 40% своїх потреб у газі та близько 27% імпорту нафти.