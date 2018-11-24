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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100068 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 106318 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138897 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133494 просмотра

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Германия еще не обращалась по поводу внесения Шредера в "Миротворец" - МИД

Киев  •  УНН

 • 16316 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец". Об этом МИД сообщил в ответ на запрос УНН.

"Сейчас, исходя из имеющейся в МИД Украины информации, сообщаем следующее: по состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД ФРГ призвал удалить сайт "Миротворец" в связи с внесением в его базу Герхарда Шредера.

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Сайт "Миротворец" 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, обвинив его, цитируя сообщение на сайте - в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде" .

Напоминаем, политик занимал должность федерального канцлера в 1998 - 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, будучи председателем совета директоров компании "Роснефть" и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

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