Німеччина ще не зверталась з приводу внесення Шредера до "Миротворця" - МЗС

"Наразі, виходячи з наявної у МЗС України інформації, повідомляємо наступне: станом на 23 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ України та Посольство України у ФРН не отримували офіційного звернення МЗС ФРН щодо внесення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до бази сайту "Миротворець", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, МЗС ФРН закликало видалити сайт “Миротворець” в зв’язку з внесенням в його базу Герхарда Шредера.

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Сайт “Миротворець” 9 листопада додав в свою базу даних Шредера, як повідомляло видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, звинувативши його, цитуючи повідомлення на сайті — у “замаху на суверенітет і територіальну цілісність України”, “маніпуляції суспільно значущою інформацією” і “антиукраїнській пропаганді” .



Нагадуємо, політик обіймав посаду федерального канцлера в 1998 — 2005 роках. Після відходу з політики він став займатися громадською діяльністю та бізнесом, будучи головою ради директорів компанії “Роснефть” і главою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG — власника і оператора трубопроводу “Північний потік”, по якому в Німеччину йдуть поставки російського газу.