Німеччина ще не зверталась з приводу внесення Шредера до "Миротворця" - МЗС

ukru
Ексклюзив
07:02 • 41449 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 191778 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 491741 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 476961 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 462098 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 460024 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 330214 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268190 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 528731 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178873 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.1 м/с
72 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 99601 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 90074 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 95554 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 87372 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 75313 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 41462 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 446332 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 528734 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 452950 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 402221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 173679 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 170434 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 170791 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 165014 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167926 перегляди
Актуальне
Німеччина ще не зверталась з приводу внесення Шредера до "Миротворця" - МЗС

Німеччина ще не зверталась з приводу внесення Шредера до "Миротворця" - МЗС

Київ • УНН

 • 16317 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом на 23 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ України та Посольство України у ФРН не отримували офіційного звернення МЗС ФРН щодо внесення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до бази сайту “Миротворець”. Про це МЗС повідомило у відповідь на запит УНН.

"Наразі, виходячи з наявної у МЗС України інформації, повідомляємо наступне: станом на 23 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ України та Посольство України у ФРН не отримували офіційного звернення МЗС ФРН щодо внесення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до бази сайту "Миротворець", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, МЗС ФРН закликало видалити сайт “Миротворець” в зв’язку з внесенням в його базу Герхарда Шредера.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова до продовження дискусії з Німеччиною щодо сайту “Миротворець” - посол

Сайт “Миротворець” 9 листопада додав в свою базу даних Шредера, як повідомляло видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, звинувативши його, цитуючи повідомлення на сайті — у “замаху на суверенітет і територіальну цілісність України”, “маніпуляції суспільно значущою інформацією” і “антиукраїнській пропаганді” . 

Нагадуємо, політик обіймав посаду федерального канцлера в 1998 — 2005 роках. Після відходу з політики він став займатися громадською діяльністю та бізнесом, будучи головою ради директорів компанії “Роснефть” і главою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG — власника і оператора трубопроводу “Північний потік”, по якому в Німеччину йдуть поставки російського газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39