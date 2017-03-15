Германия раскритиковала решение Киева прекратить торговлю с оккупированными территориями

Как отмечает издание, правительство Германии во вторник заявило, что очень обеспокоено последними событиями в Восточной Украине и призвало Москву и Киев работать для завершения конфликта, а не его эскалации.

"Мы серьезно обеспокоены увеличением раскольнических тенденций в восточной части Украины", - сообщил официальный представитель МИД Мартин Шефер.

По его словам, продолжение военной эскалации далеко от завершения.

Отмечается, что Берлин призывает Украину и РФ соблюдать Минские соглашения.

В свою очередь, украинский посол в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter также сообщает о том, что Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит вред государству.

Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит ущерб государству

"Правительство ФРГ подвергло сокрушительной критике незаконную экспроприацию украинских предприятий ОРДЛО, признание Кремлем документов т.н. "ДНР-ЛНР" и введение рубля", - написал посол.

Правительство ФРГ подвергло сокрушительной критике незаконную экспроприацию.