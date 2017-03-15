Германия раскритиковала решение Киева прекратить торговлю с оккупированными территориями
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правительство Германии подвергло критике решение Киева прекратить всю торговлю с оккупированными территориями. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечает издание, правительство Германии во вторник заявило, что очень обеспокоено последними событиями в Восточной Украине и призвало Москву и Киев работать для завершения конфликта, а не его эскалации.
"Мы серьезно обеспокоены увеличением раскольнических тенденций в восточной части Украины", - сообщил официальный представитель МИД Мартин Шефер.
По его словам, продолжение военной эскалации далеко от завершения.
Отмечается, что Берлин призывает Украину и РФ соблюдать Минские соглашения.
В свою очередь, украинский посол в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter также сообщает о том, что Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит вред государству.
Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит ущерб государству- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 марта 2017 г.
"Правительство ФРГ подвергло сокрушительной критике незаконную экспроприацию украинских предприятий ОРДЛО, признание Кремлем документов т.н. "ДНР-ЛНР" и введение рубля", - написал посол.
Правительство ФРГ подвергло сокрушительной критике незаконную экспроприацию.