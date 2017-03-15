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Німеччина розкритикувала рішення Києва припинити торгівлю з окупованими територіями

Німеччина розкритикувала рішення Києва припинити торгівлю з окупованими територіями

Київ • УНН

 • 10693 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Уряд Німеччини піддав критиці рішення Києва припинити всю торгівлю з окупованими територіями. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Як зазначає видання, Уряд Німеччини у вівторок заявив, що дуже стурбований останніми подіями в Східній Україні і закликав Москву і Київ працювати на завершення конфлікту, а не його ескалацію.

“Ми серйозно стурбовані збільшенням розкольницьких тенденцій в східній частині України”, — повідомив офіційний представник МЗС Мартін Шефер.

За його словами, продовження військової ескалації далеке від завершення.

Наголошується, що Берлін закликає Україну та РФ дотримуватись Мінських угод.

У свою чергу, український посол у Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі у Twitter також повідомляє про те, що Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДОЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який завдає шкоди державі.

Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДОЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який завдає шкоди державі

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 березня 2017 р.

“Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію України підприємств ОРДЛО, визнання Кремлем документів т.зв.„ДНР-ЛНР“ і введення рубля”, - написав посол.

Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію

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