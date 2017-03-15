Німеччина розкритикувала рішення Києва припинити торгівлю з окупованими територіями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Уряд Німеччини піддав критиці рішення Києва припинити всю торгівлю з окупованими територіями. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначає видання, Уряд Німеччини у вівторок заявив, що дуже стурбований останніми подіями в Східній Україні і закликав Москву і Київ працювати на завершення конфлікту, а не його ескалацію.
“Ми серйозно стурбовані збільшенням розкольницьких тенденцій в східній частині України”, — повідомив офіційний представник МЗС Мартін Шефер.
За його словами, продовження військової ескалації далеке від завершення.
Наголошується, що Берлін закликає Україну та РФ дотримуватись Мінських угод.
У свою чергу, український посол у Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі у Twitter також повідомляє про те, що Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДОЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який завдає шкоди державі.
Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДОЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який завдає шкоди державі— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 березня 2017 р.
“Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію України підприємств ОРДЛО, визнання Кремлем документів т.зв.„ДНР-ЛНР“ і введення рубля”, - написав посол.
Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію