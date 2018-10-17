Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям

Авторы исследования обосновали свои выводы, в частности, большим количеством заявок на патенты, высоким качеством исследований, проводимых компаниями и учеными, а также созданием международных сетевых структур. Исследователи отмечают, что Германия особо отличается в управлении инновационными процессами от стадии идеи до коммерциализации.



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Особое внимание экономисты уделили требованиям в эпоху цифровых технологий. По мнению экспертов, мировая экономика готова к полной дигитализации лишь частично. Для многих стран инновации связаны с трудностями. Даже в Германии и США есть пространство для роста. Например, ФРГ следует развивать мобильный интернет и широкополосные соединения, считают аналитики WEF.



Как сообщал УНН, Фонд "Эффективное управление" проанализировал конкурентоспособность всех 27 регионов Украины по методологии Всемирного экономического форума и представил результаты в Киеве.