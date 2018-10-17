Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В ежегодном рейтинге конкурентоспособности, который составляют эксперты Всемирного экономического форума (WEF), Германия заняла третье место после США и Сингапура. Кроме того, ФРГ опередила США как наиболее благоприятная для инноваций страна в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Авторы исследования обосновали свои выводы, в частности, большим количеством заявок на патенты, высоким качеством исследований, проводимых компаниями и учеными, а также созданием международных сетевых структур. Исследователи отмечают, что Германия особо отличается в управлении инновационными процессами от стадии идеи до коммерциализации.
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Особое внимание экономисты уделили требованиям в эпоху цифровых технологий. По мнению экспертов, мировая экономика готова к полной дигитализации лишь частично. Для многих стран инновации связаны с трудностями. Даже в Германии и США есть пространство для роста. Например, ФРГ следует развивать мобильный интернет и широкополосные соединения, считают аналитики WEF.
Как сообщал УНН, Фонд "Эффективное управление" проанализировал конкурентоспособность всех 27 регионов Украины по методологии Всемирного экономического форума и представил результаты в Киеве.