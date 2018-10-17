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Німеччина очолила світовий рейтинг здатності до інновацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У щорічному рейтингу конкурентоспроможності, який складають експерти Всесвітнього економічного форуму (WEF), Німеччина посіла третє місце після США та Сінгапуру. Крім того, ФРН випередила США як найбільш сприятлива для інновацій країна у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW. 

Автори дослідження обґрунтували свої висновки, зокрема, великою кількістю заявок на патенти, високою якістю досліджень, які проводять компанії і вчені, а також створенням міжнародних мережевих структур. Дослідники зазначають, що Німеччина особливо відрізняється в управлінні інноваційними процесами від стадії ідеї до комерціалізації.

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Особливу увагу економісти приділили вимогам у епоху цифрових технологій. На думку експертів, світова економіка готова до повної дигіталізації лише частково. Для багатьох країн інновації пов'язані з труднощами. Навіть у Німеччині та США є простір для зростання. Наприклад, ФРН слід розвивати мобільний інтернет і широкосмугові з'єднання, вважають аналітики WEF.

Як повідомляв УНН, Фонд “Ефективне управління” проаналізував конкурентоспроможність усіх 27 регіонів Україні за методологією Всесвітнього економічного форуму і презентував результати в Києві.

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