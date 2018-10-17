Німеччина очолила світовий рейтинг здатності до інновацій

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У щорічному рейтингу конкурентоспроможності, який складають експерти Всесвітнього економічного форуму (WEF), Німеччина посіла третє місце після США та Сінгапуру. Крім того, ФРН випередила США як найбільш сприятлива для інновацій країна у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.