Германия не исключает, что "Северный поток-2" может быть использован, как средство давления на Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Германия не может исключить использование газопровода "Северный поток — 2" как средство давления на Кремль в случае дальнейшей российской агрессии в отношении Украины, заявил во вторник председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы рассчитываем на дипломатично-политическое решение, а дипломатический инструментарий также включает санкции, — заявил председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот незадолго до переговоров министра иностранных дел Анналени Бербок в Москве. — Если мы действительно придем к санкциям, а я все же надеюсь, что нам удастся этого избежать, то мы не можем заранее исключать того, что могут потребовать наши партнеры по Евросоюзу".
Что было раньше
Канцлер Германии Олаф Шольц, который также представляет Социал-демократическую партию (СДПГ), неоднократно заявлял, что "Северный поток — 2" является предприятием исключительно для частного сектора и находится вне сферы регулирования государства.
Шольц заявил в понедельник, что России придется учитывать политические и экономические последствия в случае нападения, но не сообщил дальнейших подробностей.
Газопровод "Северный поток — 2", уже построен, но еще не утвержденный в эксплуатации, предназначен для доставки большего количества российского газа в Западную Европу, но противники проекта, включая Украину и США, утверждают, что это сделает Европу слишком зависимой от России.
В понедельник вечером правительство Великобритании направило в Украину военный самолет с противотанковым оружием "в обход" Германии. Министерство обороны Германии отрицает, что маршрут полета через ФРН был связан с отсутствием разрешений на пролет.
Ранее в социальных сетях высказывались предположения, что Германия могла отклонить британские запросы на пролет, поскольку Шольц и Бербок неоднократно отказывались поставлять оружие Украине.
"Мы приняли решение поставить Украине легкие оборонительные противотанковые средства", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник вечером в парламенте Лондона.