Германия не исключает, что "Северный поток-2" может быть использован, как средство давления на Кремль

КИЕВ. 18 января. УНН. Германия не может исключить использование газопровода "Северный поток — 2" как средство давления на Кремль в случае дальнейшей российской агрессии в отношении Украины, заявил во вторник председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.