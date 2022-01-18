Німеччина не виключає, що "Північний потік-2" може бути використаний, як засіб тиску на Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина не може виключити використання газопроводу "Північний потік — 2" як засіб тиску на Кремль у разі подальшої російської агресії щодо України, заявив у вівторок голова комітету із закордонних справ Німеччини Міхаель Рот. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми розраховуємо на дипломатично-політичне рішення, а дипломатичний інструментарій також включає санкції, — заявив голова комітету із закордонних справ Німеччини Міхаель Рот незадовго до переговорів міністра закордонних справ Анналени Бербок у Москві. — Якщо ми дійсно прийдемо до санкцій, а я все ж таки сподіваюся, що нам вдасться цього уникнути, то ми не можемо заздалегідь виключати того, що можуть вимагати наші партнери по Євросоюзу".
Що було раніше
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також представляє Соціал-демократичну партію (СДПН), неодноразово заявляв, що "Північний потік — 2" є підприємством виключно приватного сектору та знаходиться поза сферою регулювання держави.
Шольц заявив у понеділок, що Росії доведеться зважати на політичні та економічні наслідки у разі нападу, але не повідомив подальших подробиць.
Газопровід "Північний потік — 2", уже побудований, але ще не затверджений до експлуатації, призначений для доставки більшої кількості російського газу до Західної Європи, але противники проекту, включаючи Україну та США, стверджують, що це зробить Європу надто залежною від Росії.
У понеділок увечері уряд Великої Британії направив в Україну військовий літак із протитанковою зброєю "в обхід" Німеччини. Міністерство оборони Німеччини заперечує, що маршрут польоту через ФРН був пов'язаний із відсутністю дозволів на проліт.
Раніше у соціальних мережах висловлювалися припущення, що Німеччина могла відхилити британські запити на проліт, оскільки Шольц та Бербок неодноразово відмовлялися постачати зброю Україні.
"Ми прийняли рішення поставити Україні легкі оборонні протитанкові засоби", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес у понеділок увечері в парламенті Лондона.