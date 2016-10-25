Германия в ближайшее время представит информацию по делу П.Шеремета - полиция

"Есть прогресс. Мы не хотим действительно объявлять, потому что есть прогресс, мы движемся", - сказал он.

По словам В.Трояна, расследованием дела должна заниматься Служба безопасности Украины.

"Почему СБУ - да потому что, есть две версии внешние. Полиция никогда не сможет достичь вообще никаких результатов, если это были преступники, которые, например, совершили, или заказчики за пределами нашей страны. Она никогда не сможет раскрыть", - подчеркнул он .

Также Вадим Троян напомнил, что расследованием дела занимаются специалисты из США и Германии.

"Мой начальник ОКР ездил в Германию, то же, мы работаем с Германией. И вот у них даже есть результаты по работе, через неделю они нам пообещали - дадут", - резюмировал он.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.