Німеччина найближчим часом надасть інформацію у справі П.Шеремета - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Через тиждень Німеччина надасть інформацію щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Вадим Троян в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Маємо прогрес. Ми не хочемо дійсно оголошувати, тому що є прогрес, ми рухаємося", – сказав він.
За словами В.Трояна, розслідуванням справи має займатись Служба безпеки України.
"Чому СБУ – та тому що, є дві версії зовнішні. Поліція ніколи не зможе досягти взагалі ніяких результатів, якщо це були злочинці, які, наприклад, вчинили, або замовники поза межами нашої країни. Вона ніколи не зможе розкрити", – наголосив він.
Також Вадим Троян нагадав, що розслідуванням справи займаються фахівці з США та Німеччини.
"Мій начальник ДКР їздив до Німеччини, те саме, ми працюємо з Німеччиною. І ось у них навіть є результати по роботі, через тиждень вони нам пообіцяли – дадуть", – резюмував він.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому знаходився журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.