Германия будет оказывать помощь Украине в сборе доказательств об экологических преступлениях рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Немецкие коллеги будут оказывать поддержку правительству Украины в сборе доказательств об экологических преступлениях россии. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Минприроды сообщает, что на полях Международной конференции «United for Justice. United for Nature» Стрелец и партнер PwC в Германии Штефан Хайсснер подписали Меморандум о сотрудничестве.
PwC Германия – это профессионалы с большим опытом судебных расследований, споров и международного арбитража.
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«С партнерами будем работать над архитектурой Платформы, а также над методологией оценки ущерба окружающей среде в результате войны. Немецкие коллеги будут оказывать поддержку Правительству Украины в сборе доказательств об экологических преступлениях россии. Планируем реализовать и пилотные проекты по полному треку: от фиксации таких преступлений до определения убытков и подготовки исков», – сообщил Стрелец.
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Глава Минприроды напомнил, что за время полномасштабного вторжения Госэкоинспекция уже зафиксировала более 2,5 тысячи преступлений россии против украинской окружающей среды. Год назад сумма начисленных убытков достигала около 26 млрд евро. Сегодня она уже выросла вдвое и составляет 55 млрд евро.
«Мы не прекращаем работать над тем, чтобы оккупант понес справедливую ответственность за каждый сантиметр уничтоженной украинской земли, а также над тем, чтобы каждый агрессор в будущем четко знал – разрушать окружающую среду в любом уголке планеты это дорого и придется платить», – отметил Стрелец.