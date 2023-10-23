Німеччина надаватиме допомогу Україні у зборі доказів про екологічні злочини рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Німецькі колеги надаватимуть підтримку уряду України у зборі доказів про екологічні злочини росії. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає УНН із посиланням на відомство.
Міндовкілля повідомляє, що на полях Міжнародної конференції «United for Justice. United for Nature» Стрілець та партнер PwC у Німеччині Штефан Хайсснер підписали Меморандум про співробітництво.
PwC Німеччина – це професіонали з великим досвідом судових розслідувань, спорів і міжнародного арбітражу.
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«Із партнерами працюватимемо над архітектурою Платформи, а також над методологією оцінки шкоди довкіллю внаслідок війни. Німецькі колеги надаватимуть підтримку Уряду України у зборі доказів про екологічні злочини росії. Плануємо реалізувати і пілотні проєкти за повним треком: від фіксації таких злочинів до визначення збитків та підготовки позовів», – повідомив Стрілець.
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Очільник Міндовкілля нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція вже зафіксувала понад 2,5 тисячі злочинів росії проти українського довкілля. Рік тому сума нарахованих збитків сягала близько 26 млрд євро. Сьогодні вона вже зросла вдвічі та становить 55 млрд євро.
«Ми не припиняємо працювати над тим, щоб окупант поніс справедливу відповідальність за кожен сантиметр знищеної української землі, а також над тим, щоб кожний агресор у майбутньому чітко знав – руйнувати довкілля у будь-якому куточку планети це дорого і доведеться платити», – наголосив Стрілець.