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Никто не хотел браться: в Украине военному провели уникальную операцию по восстановлению лица

Киев  •  УНН

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Медики Института Шалимова выполнили первую в Украине операцию по восстановлению неба после минно-взрывной травмы. Врачи пересадили часть лопатки пациента в область неба во время 6-часовой операции.

Уникальную операцию провели медики в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова – военном восстановили небо, пишет УНН.

Наши хирурги отделения микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии во главе с заведующим Евгением Владимировичем Симуликом провели уникальную операцию – восстановили небо военнослужащему, который пострадал от минно-взрывного ранения черепа при исполнении служебных обязанностей. Металлический обломок залетел через щеку и сильно повредил верхнюю челюсть, поэтому возник большой дефект твердого неба. Долгое время мужчина не мог нормально питаться и даже дышать. Мультидисциплинарной командой вместе с челюстно-лицевыми хирургами наши коллеги провели высокотехнологичную операцию - васкуляризированный фрагмент лопатки пересадили для закрытия дефекта твердого неба

 - рассказали в Центре трансплантологии.

Подробнее об этом случае говорится в сюжете Подробностей.

Василий Жук получил ранение в начале этого года. Более полугода боец ждал жизненно важную операцию, обращался в различные больницы, но медики не давали утешительных прогнозов. Столичные врачи рискнули и прооперировали бойца.

Пациент получил минно-взрывную травму-сложное ранение лицевого черепа. Металлический обломок залетел через щеку и повредил верхнюю челюсть, таким образом пациент был госпитализирован с эффектом твердого неба

- рассказал заведующий отделом микрососудистой хирургии Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова Евгений Симуляк.
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На лечение и восстановление после ранений ушли месяцы.Василий Жук, военнослужащий ВСУ:

Сделали мне первую операцию, было тяжело, потом вторую, потом третью, потом на ногу сделали операцию

Боец рассказывает: медики залатали все шрамы, кроме одного. Оставалась травма черепа. Во время вражеского минометного удара мужчина потерял часть неба, долгое время не мог ни нормально есть, ни даже дышать. Хирурги нескольких больниц отказали в операции: случай сверхсложный.

Пациент к нам поступил уже в более отдаленные сроки после ранения, сначала это соединение ротовой полости с гайморовыми пазухами, это существенная проблема, которая препятствует в повседневной жизни

- говорит заведующий отделом микрососудистой хирургии Евгений Симуляк.

Врачи Института Шалимова говорят: раньше в Украине таких операций не делали. Да и они сами долго совещались. И все же решились провести сверхсложное вмешательство.

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Хирурги работали почти 6 часов-пересадили ткань со спины пациента в зону неба.

По крайней мере, по нашим данным, какой-то информации ранее, что подобные операции были выполнены в Украине, мы не нашли, такие операции выполняются в мире. Конечно, это единичные случаи. Это высокотехнологичная операция и ее мы выполняли мультидисциплинарной командой с нашими коллегами - челюстно-лицевыми хирургами. Нами было взять васкуляризированный фрагмент лопатки, то есть часть лопатки на питающих сосудах на питающей Вене, и этот фрагмент мы имплантировали. Включились мы в артерии на лице, лицевую артерию и вену, и таким образом запустили его кровоток

- пояснил детали операции Евгений Симуляк. 

Впереди защитника ждет еще одна операция. Надо наладить полноценное дыхание, а еще вставить зубные импланты. В том, боец говорит: к нему уже возвращается несколько забытое ощущение полноценного живого человека.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
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