Никопольщину россияне атаковали дронами и из артиллерии, есть разрушения
Киев • УНН
Россияне совершили около десяти обстрелов Никопольского района Днепропетровщины, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе. Из-за этих атак изрешечены жилые дома, объекты инфраструктуры и коммуникации.
Российские военные совершили почти десять атак по Никопольскому району Днепропетровской области. По региону били ударными дронами и били из артиллерии. О последствиях атак сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Почти 10 атак на Никопольщину в течение дня. Враг обстреливал район из артиллерии, целился дронами-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА.
Детали
Согласно данным Сергея Лысака под удары врага попали жители Никополя, а также Покровской сельской и Марганецкой громады.
Из-за этих атак в городе повреждены 9 частных домов и три хозяйственные постройки. А в одном из населенных пунктов Покровской громады под удар попала еще и многоэтажка и автомобиль.Кроме того, вражеское железо задело линии электропередач и газопроводы.НапомнимНакануне российские военные также атаковали Никопольский район. Они обстреливали из тяжелой артиллерии и ударными дронами.
Никопольщину россияне атаковали дронами и из артиллерии, есть разрушения
Россияне совершили около десяти обстрелов Никопольского района Днепропетровщины, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе. Из-за этих атак изрешечены жилые дома, объекты инфраструктуры и коммуникации.
В рф посетили 119 пленных украинских защитников, воины записали видеообращение родным - омбудсмен
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в рф посетили 119 украинских пленных в рамках взаимной договоренности.
Зеленский провел в Запорожье два важных совещания: по вопросам обороны и фортификации
Президент Зеленский провел в Запорожье два ключевых совещания, посвященные вопросам обороны и фортификации, определив приоритетные направления, требующие усиления структур, а также обсудив ресурсы и привлечение частного сектора. Он отметил строительство укрытий в школах для более безопасного обучения.
Норвегия обещает выделить 21,2 млн евро на продовольственную безопасность в Украине
Норвегия объявила о выделении 200 миллионов крон (21,2 миллиона евро) на продовольственную безопасность Украины.
Масштабный пожар в рф: в ростове горит крупнейший вещевой рынок
Пожар охватил более 1000 квадратных метров вещевого рынка "Темерник" в ростове-на-дону.
Оккупанты нанесли удар по Торецку: один человек погиб, еще трое - ранены
Российский авиаудар по Торецку разрушил дом, один человек погиб, трое получили ранения.
Восстановление света в Одесской области: работы выполняет более 200 бригад энергетиков ДТЭК
Работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области продолжаются. Работы выполняют более 200 бригад ДТЭК.
С 1 декабря на Закарпатье вводят проверку документов у жителей - решение Совета обороны области
С 1 декабря в Закарпатской области в условиях военного положения, согласно решению Совета обороны области, будут усилены проверки документов.
Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских
Двое украинских полицейских были ранены в Бериславе Херсонской области после того, как россия сбросила взрывчатку с беспилотника; сейчас они получают медицинскую помощь.
Оккупанты запустили ударные БпЛА из Крыма
Российские военные запустили беспилотники "Shahed" из оккупированного Крыма.