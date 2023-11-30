Никопольщину россияне атаковали дронами и из артиллерии, есть разрушения

Российские военные совершили почти десять атак по Никопольскому району Днепропетровской области. По региону били ударными дронами и били из артиллерии. О последствиях атак сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Почти 10 атак на Никопольщину в течение дня. Враг обстреливал район из артиллерии, целился дронами-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. - говорится в официальном сообщении от главы ОВА.

Детали

Согласно данным Сергея Лысака под удары врага попали жители Никополя, а также Покровской сельской и Марганецкой громады.

Из-за этих атак в городе повреждены 9 частных домов и три хозяйственные постройки. А в одном из населенных пунктов Покровской громады под удар попала еще и многоэтажка и автомобиль.Кроме того, вражеское железо задело линии электропередач и газопроводы.НапомнимНакануне российские военные также атаковали Никопольский район. Они обстреливали из тяжелой артиллерии и ударными дронами.