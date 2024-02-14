Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод

рф атаковала ракетами С-300 Великий Бурлук: есть попадание в жилые дома, под завалами есть люди

российская армия нанесла ракетный удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области, попав в жилые дома и ранив 7 гражданских лиц, под завалами до сих пор остаются люди.