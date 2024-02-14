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Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод

Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 16:50  •  3267 просмотра

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Россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив 33-летнего мужчину и повредив здания и инфраструктуру.

В течение этих суток россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате обстрелов был ранен 33-летний мужчина. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали 

Бил по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельской громадах. К сожалению, серьезные ранения получил мужчина 

- резюмировал Лысак.

В результате обстрелов повреждены социальное учреждение, пятиэтажка, 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, энергетическое оборудование, газопровод.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в результате российского удара по Никополю ранения получил 33-летний мужчина. Также в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод

Россияне трижды ударили по Никопольщине14 февраль 2024, 05:36 • 34379 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Нікопольщину атакували дронами та артилерією: є поранений, пошкоджені будинки та газопровід
Nikopol region attacked with drones and artillery: one wounded, damaged houses and gas pipeline
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Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод

Россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив 33-летнего мужчину и повредив здания и инфраструктуру.

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