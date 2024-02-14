Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод
Киев • УНН
Россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив 33-летнего мужчину и повредив здания и инфраструктуру.
В течение этих суток россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате обстрелов был ранен 33-летний мужчина. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Бил по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельской громадах. К сожалению, серьезные ранения получил мужчина
В результате обстрелов повреждены социальное учреждение, пятиэтажка, 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, энергетическое оборудование, газопровод.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в результате российского удара по Никополю ранения получил 33-летний мужчина. Также в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод
Россияне трижды ударили по Никопольщине14 февраль 2024, 05:36 • 34379 просмотров
Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод
Россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив 33-летнего мужчину и повредив здания и инфраструктуру.
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