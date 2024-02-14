Нікопольщину атакували дронами та артилерією: є поранений, пошкоджені будинки та газопровід
Київ • УНН
Росіяни атакували Нікопольський район з артилерії та безпілотників, поранивши 33-річного чоловіка та пошкодивши будівлі та інфраструктуру.
Протягом цієї доби росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. В результаті обстрілів було поранено 33-річного чоловіка. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. На жаль, серйозні поранення отримав чоловік
Внаслідок обстрілів пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що в результаті російського удару по Нікополю поранення отримав 33-річний чоловік. Також внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін
Росіяни тричі вдарили по Нікопольщині14.02.24, 07:36 • 35826 переглядiв