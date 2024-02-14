Нікопольщину атакували дронами та артилерією: є поранений, пошкоджені будинки та газопровід

Протягом цієї доби росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. В результаті обстрілів було поранено 33-річного чоловіка. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. На жаль, серйозні поранення отримав чоловік - резюмував Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що в результаті російського удару по Нікополю поранення отримав 33-річний чоловік. Також внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін

Росіяни тричі вдарили по Нікопольщині