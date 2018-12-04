Николас Мадуро решил совершить визит в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что вылетает в Россию, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter, передает УНН.
По его словам, он едет в Россию “для укрепления и расширения дипломатических отношений и уз дружбы между братскими странами”.
“Завтра у меня будет очень серьезная и важная встреча с президентом России Владимиром Путиным”, — добавил Мадуро.
Как сообщал УНН, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару не будет возвращать венесуэльских эмигрантов на родину. Об этом он заявил в субботу, 24 ноября, журналистам в Рио-де-Жанейро, сообщило агентство EFE.