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Ніколас Мадуро вирішив здійснити візит в Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лідер Венесуели Ніколас Мадуро в понеділок заявив, що вилітає в Росію, де розраховує зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter, інформує УНН.

За його словами, він їде в Росію “для зміцнення і розширення дипломатичних відносин і дружніх зв’язків між братніми країнами”.

“Завтра у мене буде дуже серйозна і важлива зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним”, — додав Мадуро.

Як повідомляв УНН, обраний президент Бразилії Жаір Болсонару не повертатиме венесуельських емігрантів на батьківщину. Про це він заявив в суботу, 24 листопада, журналістам в Ріо-де-Жанейро, повідомило агентство EFE.

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