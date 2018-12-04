Ніколас Мадуро вирішив здійснити візит в Росію

За його словами, він їде в Росію “для зміцнення і розширення дипломатичних відносин і дружніх зв’язків між братніми країнами”.

“Завтра у мене буде дуже серйозна і важлива зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним”, — додав Мадуро.

Як повідомляв УНН, обраний президент Бразилії Жаір Болсонару не повертатиме венесуельських емігрантів на батьківщину. Про це він заявив в суботу, 24 листопада, журналістам в Ріо-де-Жанейро, повідомило агентство EFE.