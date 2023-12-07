Николаевскую область ночью россияне атаковали из артиллерии, над регионом сбито 3 "шахеда"

В Николаевской области во время ночной атаки врага сбиты три ударных дрона типа Shahed. Российские войска накануне днем и сегодня ночью обстреляли акваторию Очакова и Очаковской громады из артиллерии. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 7 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три ударных БпЛА "Shahed-131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, вчера, 6 декабря, в 09:00 и ночью, 7 декабря, в 00:14 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории города Очаков и Очаковской громады. Пострадавших нет.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".