Николаевскую область ночью россияне атаковали из артиллерии, над регионом сбито 3 "шахеда"
Киев • УНН
Российские войска обстреляли акваторию Очакова, никто не пострадал, а Силы обороны сбили три беспилотника "шахед" в Николаевской области во время ночной атаки.
В Николаевской области во время ночной атаки врага сбиты три ударных дрона типа Shahed. Российские войска накануне днем и сегодня ночью обстреляли акваторию Очакова и Очаковской громады из артиллерии. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 7 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три ударных БпЛА "Shahed-131/136"
Детали
По словам главы ОВА, вчера, 6 декабря, в 09:00 и ночью, 7 декабря, в 00:14 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории города Очаков и Очаковской громады. Пострадавших нет.
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".
Николаевскую область ночью россияне атаковали из артиллерии, над регионом сбито 3 "шахеда"
Российские войска обстреляли акваторию Очакова, никто не пострадал, а Силы обороны сбили три беспилотника "шахед" в Николаевской области во время ночной атаки.
Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет
Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет; в других частях региона обстрелов не было.
Враг за сутки ударил более 110 раз по Запорожской области: обстрелял из РСЗО, вколотил авиаснарядом и атаковал беспилотниками
Российские войска 112 раз атаковали Запорожскую область, используя беспилотники, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения.
На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами
Российские войска провели атаку беспилотников на юг Украины, было сбито 14 беспилотников "шахед".
Оккупанты выпустили по Херсонщине 387 снарядов: целились в жилые кварталы и насосную станцию
Российские войска 88 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 387 снарядов по жилым кварталам и насосной станции, пострадавших за этот день нет.
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине
Сенат США не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.
россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины
В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения в Донецкой области.
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф работала ПВО
В Хмельницкой области ночью работала ПВО во время атаки врага, жертв и разрушений не зафиксировано.
Ночью рф атаковала Одесскую область, есть погибший - Кипер
Российские террористы атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, повредив инфраструктуру и вызвав гибель человека.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч
По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли за сутки около 1120 человек личного состава и 18 танков.