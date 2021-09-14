Никто из нардепов не обращался с предложением о моем отзыве - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" заявил о том, что устранить или отозвать его с должности может только Верховная Рада, сообщает УНН.
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“Устранить или отозвать меня с должности может только Верховная Рада. Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве”, — заявил он.
Детали
Разумков также отметил, что понимает, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся. “Но такой уж я есть и меняться не буду”, — резюмировал он.
Напомним
Накануне, 10 сентября, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусной болезни COVID-19.