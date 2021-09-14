Ніхто з нардепів не звертався з пропозицією про моє відкликання - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі програми “Свобода слова” заявив про те, що усунути або відкликати його з посади може лише Верховна Рада, повідомляє УНН.
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“Усунути або відкликати мене з посади може лише Верховна Рада. Там є окрема процедура. Станом на сьогодні вона не запущена. Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання”, — заявив він.
Деталі
Разумков також зауважив, що розуміє те, що принципові позиції не завжди всім подобаються. “Але такий я вже є і змінюватися не буду”, — резюмував він.
Нагадаємо
Напередодні, 10 вересня, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.