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Нигерия и Германия оказались самыми молодыми сборными ЧМ-2018

Нигерия и Германия оказались самыми молодыми сборными ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 56665 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Футбольная обсерватория "CIES" обнародовала различные факты об участниках чемпионата мира-2018, который состоится в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Футбольной обсерватории.

Самый молодой средний возраст среди команд будущего Мундиаля имеет Нигерия - 24,9 года, Германия - 25,7, Англия 25,9, Дания - 26 ,! И Сенегал - 26,4. Наиболее возрастными сборными является Панама - 29,4, Исландия - 29, Коста-Рика - 29 Уругвай и Саудовская Аравия - по 28,7. Страна-хозяйка имеет средний возраст 28,1 и занимает 7 место среди самых возрастных.

По показателям сборных по росту, то к числу наиболее габаритных вошла Сербия - 185,6 см (средний рост гарвця), Швеция - 185,2, Исландия, Дания - 185, Хорватия - 184,9. Пятерку самых низких команд составили: Саудовская Аравия - 176,2, Япония - 178,1, Перу - 178,3, Аргентина - 179,4 и Испания - 179,5.

Больше всего футболистов из зарубежных чемпионатов выступают за сборные Хорватии, Швеции и Исландии (100 процентов). Зато Англия и Саудовская Аравия представлена ​​игроками исключительно из внутренних чемпионатов.

Стоит отметить, что в квалификационных турнирах к чемпионату мира наибольшее представительство футболистов имела АПЛ - 164 игрока. Далее следует Испания - 95, Германия - 90.

Добавим, что лишь 7 сборных обошлись доморощенными футболистами Германия, Бразилия, Саудовская Аравия, Корея, Колумбия, Мексика и Иран. Больше игроков из других стран выступает за сборные Марокко, Сенегала и Португалии.

Как сообщал УНН, арбитры смогут отменять поединки на ЧМ-2018.

 

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