Нігерія та Німеччина виявилися наймолодшими збірними ЧС-2018

Наймолодший середній вік серед команд майбутнього Мундіалю має Нігерія – 24,9 роки, Німеччина – 25,7, Англія 25,9, Данія – 26,! Та Сенегал – 26,4. Найбільш віковими збірними є Панама – 29,4, Ісландія – 29, Коста-Ріка – 29, Уругвай та Саудівська Аравія - по 28,7. Країна-господарка має середній вік 28,1 та посідає 7 місце серед найбільш вікових.

Щодо показників збірних за зростом, то до числа найбільш габаритних увійшла Сербія – 185,6 см (середній зріст гарвця), Швеція – 185,2, Ісландія, Данія – 185, Хорватія – 184,9. П'ятірку найнижчих команд склали: Саудівська Аравія – 176,2, Японія – 178,1, Перу – 178,3, Аргентина – 179,4 та Іспанія – 179,5.

Найбільше футболістів із зарубіжних чемпіонатів виступають за збірні Хорватії, Швеції та Ісландії (100 відсотків). Натомість Англія та Саудівська Аравія представлена гравцями виключно з внутрішніх чемпіонатів.

Варто відзначити, що в кваліфікаційних турнірах до чемпіонату світу найбільше представництво футболістів мала АПЛ – 164 гравці. Далій йде Іспанія – 95, Німеччина – 90.

Додамо, що лише 7 збірних обійшлися доморощеними футболістами: Німеччина, Бразилія, Саудівська Аравія, Корея, Колумбія, Мексика та Іран. Найбільше гравців з інших країн виступає за збірні Марокко, Сенегалу та Португалії.

Як повідомляв УНН, арбітри зможуть скасовувати поєдинки на ЧС-2018.