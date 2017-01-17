Ночной пожар во Львове жители приняли за взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На месте ночного пожара во Львове по ул. Зеленой, 131 проводятся оперативно-следственные действия. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП во Львовской области.
Версию взрыва эксперты отвергают.
"Значит, это был ночной пожар на заводе, во время которого получил серьезные ожоги работник завода, больше никто не пострадал. Сегодня утром следствие проводило осмотр места пожара для того, чтобы провести экспертизу и установить впричины пожара. А львовяне восприняли это за взрыв", - отметила она.
В ГосЧС добавили, что на момент пожара в помещении находился 68-летний охранник. Он получил ожоги головы и двух верхних конечностей II степени, и госпитализирован в тяжелом состоянии в 8-ю Городскую клиническую больницу.
Сейчас причина возникновения возгорания устанавливается.