Нічну пожежу у Львові мешканці прийняли за вибух

Версію вибуху експерти відкидають.

“Це була нічна пожежа на заводі, під час якої отримав серйозні опіки працівник завооду, більше ніхто не постраждав. Сьогодні зранку слідство проводило огляд місця пожежі для того, щоб провести експертизу і встановити причини пожежі”, — зазначила вона.

У ДСНС додали, що на момент пожежі у приміщенні перебував 68-річний охоронець. Він отримав опіки голови та двох верхніх кінцівок ІІ ступеня, і госпіталізований у важкому стані у 8-му Міську клінічну лікарню.

Наразі причина виникнення займання встановлюється.