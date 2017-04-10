Ночной клуб обстреляли из гранатомета в Черкасской области
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Смеле Черкасской области неизвестные обстреляли ночной клуб из гранатомета. Об этом в комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.
"Информация в полицию поступила около 7 утра от работников ГСЧС. На детской площадке в центре города был обнаружен тубус с гранатометом. В размещенном рядом развлекательном заведении есть отверстие от выстрела. Выяснилось, что стреляли около 3-4 ночи 9 апреля. Пострадавших нет", - рассказал Д.Грищенко.
По его словам, сейчас проводятся следственные действия, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Напомним, в Днепропетровской области нашли два тайника с оружием и боеприпасами.