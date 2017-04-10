Нічний клуб обстріляли із гранатомета на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Смілі на Черкащині невідомі обстріляли нічний клуб із гранатомета. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив речник ГУ НП у Черкаській області Дмитро Грищенко.
“Інформація до поліції надійшла близько 7 ранку від працівників ДСНС. На дитячому майданчику в центрі міста був виявлений тубус із гранатометом. У розміщеному поряд розважальному закладі є отвір від пострілу. З'ясувалося, що стріляли близько 3-4 ночі 9 квітня. Постраждалих немає”, - розповів Д.Грищенко.
За його словами, зараз проводяться слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
Нагадаємо, на Дніпропетровщині знайшли дві схованки зі зброєю та боєприпасами.