Ночные морозы и туман: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 13 января без осадков, лишь в Карпатах небольшой мокрый снег.

В большинстве западных областях ночью и утром туман. В северной части на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°; по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.