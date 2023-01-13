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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночные морозы и туман: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 477825 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня местами по Украине ожидаются туманы и гололедица, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 9 градусов мороза до 7 градусов тепла, причем днем будет преобладать плюсовая температура. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Ночные морозы и туман: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 13 января без осадков, лишь в Карпатах небольшой мокрый снег.

В большинстве западных областях ночью и утром туман. В северной части на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°; по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.

Украинские Национальные Новости

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