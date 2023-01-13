Нічні морози та туман: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні місцями по Україні очікуються тумани та ожеледиця, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9 градусів морозу до 7 градусів тепла, при чому вдень переважатиме плюсова температура. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 13 січня без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг.
У більшості західних областей вночі та вранці туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 2° тепла.