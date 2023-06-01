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Ночная атака рф на Киев: Кличко просит ОП и правительство согласовать отстранение главы Деснянского района

Ночная атака рф на Киев: Кличко просит ОП и правительство согласовать отстранение главы Деснянского района

Киев • УНН

 • 775096 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Офису Президента и правительству с просьбой согласовать отстранение главы Деснянского района столицы и выступает за отстранение руководителя медучреждения, после того, как возле укрытия в поликлинике погибли три человека, пишет УНН.

Цитата

"Обратился в Офис Президента и правительство, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека. Отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", - написал Кличко.

По его словам, он дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие, указывал Кличко.

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