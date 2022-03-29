Ночь в Киеве прошла спокойно, сейчас зафиксирована пожарная опасность – КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Ночь на 29 марта в Киеве прошла спокойно, сейчас из-за пожарной опасности запрещено посещать столичные лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Цитата
"В Киеве из-за пожарной опасности запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов. Действует жесткий запрет на сожжение сухостоя. За нарушение ответственность в виде штрафа.
Пожалуйста, не выходите из дома без крайней необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Детали
В Киеве работают коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляют все коммунальные услуги.
В столице к Wi-Fi подключено почти 700 укрытий. Это даст возможность школьникам активно приобщиться к онлайн обучению.
Продолжается активная работа по озеленению города. 700 коммунальщиков убирают зеленые зоны, ухаживают за деревьями и кустами и высаживают новые. В теплицах выращивают цветы.
Напомним
С 28 марта в Киеве и области комендантский час продлится с 21:00 до 6:00.