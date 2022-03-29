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Ночь в Киеве прошла спокойно, сейчас зафиксирована пожарная опасность – КГГА

Киев • УНН

 • 100118 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Ночь на 29 марта в Киеве прошла спокойно, сейчас из-за пожарной опасности запрещено посещать столичные лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Ночь в Киеве прошла спокойно, сейчас зафиксирована пожарная опасность – КГГА

Цитата

"В Киеве из-за пожарной опасности запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов. Действует жесткий запрет на сожжение сухостоя. За нарушение ответственность в виде штрафа.

Пожалуйста, не выходите из дома без крайней необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Детали

В Киеве работают коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляют все коммунальные услуги.

В столице к Wi-Fi подключено почти 700 укрытий. Это даст возможность школьникам активно приобщиться к онлайн обучению.

Продолжается активная работа по озеленению города. 700 коммунальщиков убирают зеленые зоны, ухаживают за деревьями и кустами и высаживают новые. В теплицах выращивают цветы.

Напомним

С 28 марта в Киеве и области комендантский час продлится с 21:00 до 6:00.

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