Ночь в Киеве прошла спокойно, сейчас зафиксирована пожарная опасность – КГГА

Цитата

"В Киеве из-за пожарной опасности запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов. Действует жесткий запрет на сожжение сухостоя. За нарушение ответственность в виде штрафа.

Пожалуйста, не выходите из дома без крайней необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Детали

В Киеве работают коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляют все коммунальные услуги.

В столице к Wi-Fi подключено почти 700 укрытий. Это даст возможность школьникам активно приобщиться к онлайн обучению.

Продолжается активная работа по озеленению города. 700 коммунальщиков убирают зеленые зоны, ухаживают за деревьями и кустами и высаживают новые. В теплицах выращивают цветы.

Напомним

С 28 марта в Киеве и области комендантский час продлится с 21:00 до 6:00.