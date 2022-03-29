Ніч у Києві минула спокійно, зараз зафіксовано пожежну небезпеку – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Ніч проти 29 березня у Києві минула спокійно, проте зараз через пожежну небезпеку заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Цитата
"У Києві через пожежну небезпеку заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів. Діє жорстка заборона на спалення сухостою. За порушення відповідальність у вигляді штрафу.
Будь ласка, не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" — ідеться у повідомленні.
Деталі
У Києві працюють комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надають усі комунальні послуги.
У столиці до Wi-Fi підключено майже 700 укриттів. Це дасть можливість школярам активно долучитися до онлайн навчання.
Триває активна робота з озеленення міста. 700 комунальників прибирають зелені зони, доглядають за деревами та кущами й висаджують нові. У теплицях вирощують квіти.
Нагадаємо
З 28 березня у Києві та області комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00.