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Незаконная компенсация за жилье: ВАКС определил размер залога экс-нардепу Колесникову

Незаконная компенсация за жилье: ВАКС определил размер залога экс-нардепу Колесникову

Киев  •  УНН

 • 10810 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд определил размер залога в 750 тысяч гривен экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва Дмитрию Колесникову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 21 декабря следственный судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также, суд возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективов НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним, народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Также, ВАКС определил размер залога экс-нардепу Сольвару, который является подозреваемым в незаконном получении 370 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Кроме того, народному депутату Украины VIII созыва Максиму Полякову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице.

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