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Незаконна компенсація за житло: ВАКС визначив розмір застави екснардепу Колєснікову

Незаконна компенсація за житло: ВАКС визначив розмір застави екснардепу Колєснікову

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави у 750 тисяч гривень ексміністру промислової політики, нардепу VIII скликання Дмитру Колєснікову. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Сьогодні, 21 грудня слідчий суддя першої інстанції Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував запобіжний захід ексміністру промислової політики, нардепу VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Також, суд поклав на підозрюваного такі обов’язки: повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

Також, ВАКС визначив розмір застави екснардепу Сольвару, який є підозрюваним у незаконному отриманні 370 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

Окрім того, народному депутату України VIII скликання Максиму Полякову повідомлено про підозру через незаконне отримання 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

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