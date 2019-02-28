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Нейрохирурга подозревают во врачебной ошибке, из-за которой умерла пациентка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Одесского нейрохирурга подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей во время операции, в результате которой умерла пациентка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении в преступлении ургентному врачу-нейрохирургу одной из городских больниц", - говорится в сообщении.

Так, 45-летнего медика подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, то есть ч. 1 ст. 140 УК Украины.

"В марте прошлого года в больницу обратилась 36-летняя женщина. После проведения осмотра ее поместили в операционный зал для планового удаления грыжи диска. Проводя потерпевшей операцию, нейрохирург ненадлежащим образом отнесся к своим обязанностям. Установлено, что врач допустил роковую ошибку и повредил кровеносные сосуды. По данным следствия, это привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку. Кроме того, необходимо было предусмотреть и учесть возможность осложнений после операции. Таким образом поражения сосудов и несвоевременная диагностика повреждений привели к смерти пациентки", - прокомментировали в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, двух врачей будут судить за смерть несовершеннолетнего пациента во Львовской области.

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