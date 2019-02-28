Нейрохірурга підозрюють у лікарській помилці, через яку померла пацієнтка

"Прокурори Одеської місцевої прокуратури №2 повідомили про підозру у злочині ургентному лікарю-нейрохірургу однієї з міських лікарень", - йдеться в повідомленні.

Так, 45-річного медика підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків, тобто ч. 1 ст. 140 КК України.

"У березні минулого року до лікарні звернулася 36-річна жінка. Після проведення огляду її помістили до операційної зали для планового видалення грижі диску. Проводячи потерпілій операцію, нейрохірург неналежно поставився до своїх обов’язків. З’ясовано, що лікар допустив фатальну помилку та пошкодив кровоносні судини. За даними слідства, це призвело до масивної кровотечі та геморагічного шоку. Крім того, необхідно було передбачити та врахувати можливість ускладнень після операції. Таким чином ураження судин та несвоєчасна діагностика ушкоджень призвели до смерті пацієнтки", - прокоментували в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, двох лікарів судитимуть за смерть неповнолітнього пацієнта на Львівщині.