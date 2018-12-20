Неизвестный "заминировал" самолеты из Киева в Тель-Авив
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Аноним сообщил о том, что в самолетах рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в израильский Тель-Авив спрятана взрывчатка. Об этом УНН рассказали в полиции.
Звонок поступил утром 19 декабря в отделение полиции в аэропорту "Борисполь". Неизвестный сообщил, что все самолеты рейса на Тель-Авив заминированы.
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Как сообщили в полиции, немедленно была проведена проверка и никаких взрывных устройств обнаружено не было. По факту ложного сообщения о минировании проводится досудебное расследование.
Напомним, нетрезвый мужчина сообщил о минировании налоговой в Чернигове.