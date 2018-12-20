Невідомий "замінував" літаки з Києва до Тель-Авіва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Анонім повідомив про те, що в літаках рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в ізраїльський Тель-Авів захована вибухівка. Про це УНН розповіли в поліції.
Дзвінок надійшов вранці 19 грудня у відділення поліції в аеропорту "Бориспіль". Невідомий повідомив, що всі літаки рейсу на Тель-Авів заміновані.
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Як повідомили в поліції, негайно була проведена перевірка і ніяких вибухових пристроїв виявлено не було. За фактом неправдивого повідомлення про мінування проводиться досудове розслідування.
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