Неизвестный ограбил продуктовый магазин, жестко избив продавщицу

Нападение было совершено средь бела дня. Неизвестный мужчина зашел в магазин и напал на продавца – женщину 1958 года рождения. Злоумышленник жестоко избил ее, а после этого забрал из магазина 9 бутылок водки, несколько палок колбасы и деньги из кассы. С награбленным злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, из-за неуплаты за съемную комнату неизвестные жестоко избили и ограбили работника.