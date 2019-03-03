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Невідомий пограбував продуктовий магазин, жорстко побивши продавчиню

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У місті Золотоноша Черкаської області невстановлений чоловік пограбував продуктовий магазин та побив жінку-продавця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Напад було скоєно серед білого дня. Невідомий чоловік зайшов до магазину та напав на продавця – жінку 1958 року народження. Зловмисник жорстоко побив її, а після цього забрав з магазину 9 пляшок горілки, кілька палок ковбаси та гроші з каси. З награбованим зловмисник зник у невідомому напрямку. Потерпілу із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізовано до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, через несплату за орендовану кімнату невідомі жорстоко побили і пограбували заробітчанина.

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