Невідомий пограбував продуктовий магазин, жорстко побивши продавчиню

Напад було скоєно серед білого дня. Невідомий чоловік зайшов до магазину та напав на продавця – жінку 1958 року народження. Зловмисник жорстоко побив її, а після цього забрав з магазину 9 пляшок горілки, кілька палок ковбаси та гроші з каси. З награбованим зловмисник зник у невідомому напрямку. Потерпілу із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізовано до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, через несплату за орендовану кімнату невідомі жорстоко побили і пограбували заробітчанина.