Неизвестный обстрелял авто полицейских в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 мая. УНН. Близ села Новоселица Благовещенского района 10 мая произошла стрельба. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Правоохранители задерживали вероятного грабителя и сделали предупредительные выстрелы в воздух, мужчина в свою очередь начал отстреливаться, после чего сел в машину и скрылся с места происшествия. На служебном автомобиле копов обнаружили повреждения, похожие на следы от пуль травматического оружия. Никто из правоохранителей не пострадал.
Факт инцидента в полиции Кировоградской области подтвердили. Информацию внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Сейчас правоохранители работают над установлением личности злоумышленника.
Напомним, в Запорожье общественный активист отстреливался от нападавших.