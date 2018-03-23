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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1116 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9892 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56636 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70593 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неизвестные жестоко избили бойца АТО в ночном клубе

Неизвестные жестоко избили бойца АТО в ночном клубе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Бойца 11-го МПБ жестоко избили сегодня ночью в одном из клубов Белой Церкви, его состояние стабильное. Об этом сообщил волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня ночью, примерно в 01.10-01.15, в клубе "Калипсо" (г. Белая Церковь) без каких-либо причин был зверски избит герой войны, боец ​​11-го МПБ (59 ОМПБр), который был приглашен родственниками в день рождения", - написал он.

По факту этого инцидента в городской отдел полиции было подано заявление. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.

В комментариях к своему сообщению он также проинформировал, что состояние избитого бойца стабильное.

Напомним, в Запорожье между правоохранителями и бойцами АТО возник конфликт во время сессии областного совета.

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