Невідомі жорстоко побили бійця АТО в нічному клубі

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Бійця 11-го МПБ жорстоко побили сьогодні вночі в одному з клубів Білої Церкви, його стан стабільний. Про це повідомив волонтер Юрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН

"Сьогодні вночі, приблизно в 01.10-01.15, в клубі "Каліпсо" (м. Біла Церква) без будь-яких причин був по-звірячому побитий герой війни, боєць 11-го МПБ (59 ОМПБр), який був запрошений родичами на день народження", - написав він.

За фактом цього інциденту у міський відділ поліції була подана заява. Наразі особи зловмисників встановлюються.

У коментарях до свого повідомлення він також проінформував, що стан побитого бійця стабільний.

Нагадаємо, у Запоріжжі між правоохоронцями та бійцями АТО виник конфлікт під час сесії обласної ради.

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