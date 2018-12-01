Неизвестные застрелили иностранца в спину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. После разговора с неизвестными 39-летний иностранец в Киеве получил огнестрельные ранения в спину, от которых скончался на месте. Начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Сообщение от врача "скорой" об огнестрельном ранении мужчины в Деснянское управление полиции поступило около полуночи.
"Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия изъяли пулю", - отметили в полиции.
Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего.
"Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой - и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которой констатировали смерть", - добавили в полиции.
Полицейские Деснянского района работают над поиском и задержанием подозреваемых и установлением мотивов совершения убийства.
По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве полицейские задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и удерживал в заложниках собственную мать.