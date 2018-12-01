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Киянин забарикадувався у квартирі із заручницею

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі, який забарикадувався у квартирі й утримував у заручниках власну матір. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначили в поліції, вночі у чергову частину надійшло повідомлення про розбійний напад на киянина: невідомий погрожував йому ножем і відібрав рюкзак. При відпрацюванні виклику правоохоронці встановили шлях відходу нападника і біля одного із будинків на вулиці Стадіонній виявили порожній наплічник та з‘ясували, що імовірний зловмисник зайшов у під‘їзд.

При перевірці цієї інформації виявилося, що "чоловік забарикадувався у квартирі, де в одній із кімнат насильно утримував матір".

"Під час спілкування із поліцейськими він навідріз відмовився відчиняти двері і погрожував жінці фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Начальник столичного ГУ НП Андрій Крищенко ухвалив рішення про введення спеціальної поліцейською операції "Заручник" із залученням спецпризначенців і психолога. Коли стало зрозуміло, що перемовини не дають результату, правоохоронці переконались, що життю жінки нічого не загрожує, і виламали двері. Зловмисника затримали, а жінку звільнили.

У квартирі у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, проводиться невідкладний обшук. Після проведення невідкладних слідчих дій вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 3 жовтня поліція затримала двох жінок, які днем раніше викрали і кілька годин утримували у заручниках жінку.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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