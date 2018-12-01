Киянин забарикадувався у квартирі із заручницею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі, який забарикадувався у квартирі й утримував у заручниках власну матір. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Як зазначили в поліції, вночі у чергову частину надійшло повідомлення про розбійний напад на киянина: невідомий погрожував йому ножем і відібрав рюкзак. При відпрацюванні виклику правоохоронці встановили шлях відходу нападника і біля одного із будинків на вулиці Стадіонній виявили порожній наплічник та з‘ясували, що імовірний зловмисник зайшов у під‘їзд.
При перевірці цієї інформації виявилося, що "чоловік забарикадувався у квартирі, де в одній із кімнат насильно утримував матір".
"Під час спілкування із поліцейськими він навідріз відмовився відчиняти двері і погрожував жінці фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.
Начальник столичного ГУ НП Андрій Крищенко ухвалив рішення про введення спеціальної поліцейською операції "Заручник" із залученням спецпризначенців і психолога. Коли стало зрозуміло, що перемовини не дають результату, правоохоронці переконались, що життю жінки нічого не загрожує, і виламали двері. Зловмисника затримали, а жінку звільнили.
У квартирі у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, проводиться невідкладний обшук. Після проведення невідкладних слідчих дій вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, 3 жовтня поліція затримала двох жінок, які днем раніше викрали і кілька годин утримували у заручниках жінку.