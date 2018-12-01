Киевлянин забаррикадировался в квартире с заложницей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве полицейские задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и удерживал в заложниках собственную мать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как отметили в полиции, ночью в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на киевлянина: неизвестный угрожал ему ножом и отобрал рюкзак. При отработке вызова правоохранители установили путь ухода нападавшего и у одного из домов на улице Стадионной обнаружили пустой рюкзак и выяснили, что вероятный злоумышленник зашел в подъезд.
При проверке этой информации оказалось, что "мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать".
"Во время общения с полицейскими он наотрез отказался открывать двери и угрожал женщине физической расправой", - говорится в сообщении.
Начальник столичного ГУ НП Андрей Крищенко принял решение о введении специальной полицейской операции "Заложник" с привлечением спецназа и психолога. Когда стало понятно, что переговоры не дают результата, правоохранители убедились, что жизни женщины ничего не угрожает, и выломали дверь. Злоумышленника задержали, а женщину освободили.
В квартире в рамках уголовного производства, начатого по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, проводится неотложный обыск. После проведения неотложных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации события.
Напомним, 3 октября полиция задержала двух женщин, которые днем ранее похитили и несколько часов удерживали в заложниках женщину.