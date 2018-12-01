Невідомі застрелили іноземця у спину

Повідомлення від лікаря "швидкої" про вогнепальне поранення чоловіка у Деснянське управління поліції надійшло близько опівночі.

"Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіло 39-річного іноземця із вогнепальними пораненнями. При огляді місця події вилучили кулю", - зазначили у поліції.

Правоохоронці опитали свідка - 61-річного товариша потерпілого.

"Чоловік пояснив, що вони були в кафе, а потім вирішили іти додому. Його друг першим вийшов на вулицю, а свідок затримався. Коли ж він підійшов, побачив, що потерпілий розмовляв із двома незнайомцями. Чоловіки вирушили додому – і у цей час пролунало кілька пострілів. На місце події відразу викликали "швидку", лікарі якої констатували смерть", - додали у поліції.

Поліцейські Деснянського району працюють над пошуком і затриманням підозрюваних осіб та встановленням мотивів скоєння вбивства.

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі, який забарикадувався у квартирі й утримував у заручниках власну матір.