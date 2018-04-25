Неизвестные забросали камнями электричку "Киев-Малин"

"В субботу, 21 апреля 2018 года, в 21:40 возле остановочной платформы "Ворзель" посторонние лица забросали камнями региональный электропоезд №6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму головы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, это не единственный такой случай на участке Немешаево - Ирпень. Так, с начала апреля на перегоне Ирша-Тетерев Киевской неизвестные трижды забросали камнями поезд №706 Перемышль - Киев.

"Укрзализныця" обратилась в Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области по активизации мер по предотвращению подобных правонарушений.

Напомним, на железнодорожной станции Красное Львовской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину.